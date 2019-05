POL-NB: Trickstraftaten - Täter beleidigen Opfer - Taxifahrer verhindert Schlimmeres

Neubrandenburg (ots) - Gestern (27.05.19) sind im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg insgesamt

acht Trickstraftaten zum Nachteil älterer Menschen angezeigt worden.

Von einer hohen Dunkelziffer ist auszugehen.



In Ribnitz-Damgarten klingelte am Nachmittag innerhalb weniger

Minuten das Telefon bei fünf Geschädigten. Jedes Mal meldete sich

eine Frau am Telefon, die vorgab, eine Verwandte oder Bekannte der

Opfer zu sein. Bei Nachfragen ab sie in einigen Fällen eine

Halsentzündung vor, um ihre geänderte Stimme zu erklären. Sie

forderte mal als Enkelin, mal als Nichte, Summen zwischen 3000 EUR

und 38.000 EUR, um Anzahlungen für eine Wohnung leisten zu können.

Angerufen wurden vier Frauen im Alter von 80 bis 85 Jahren und ein

94-Jähriger Mann. In der Prager Straße rief später sogar noch ein

Mann bei der 809-jährigen Geschädigten an. Er stellte sich als

Polizist vor und fragte, ob seine Kollegen von der Kripo schon da

seien.



In Bergen auf Rügen und in Saatel (bei Barth) wurden die Anrufer

beleidigend. In Bergen meldete sich zu später Stunde (23:45 Uhr) ein

angeblicher Polizist bei einer 76-jährigen Frau. Er erzählte die

bereits bekannte Masche mit der gefassten rumänischen Tätergruppe und

der angeblichen Liste, auf welcher die Geschädigte zu finden sei. Als

die Geschädigte die Frage nach Bargeld im Haus nicht beantworten

wollte und stattdessen nach der Dienstnummer des angeblichen Beamten

fragte, wurde dieser am Telefon äußerst obszön und legte auf. In

Saatel klingelte um 23:00 Uhr das Telefon bei einer 83-Jährigen. Eine

angebliche Bundespolizistin tischte die gleiche Geschichte auf. Als

die Seniorin sich zunächst bei der örtlichen Polizei rückversichern

wollte, beleidigte die Anruferin sie und beendete das Gespräch.



In Waren (Müritz) verhinderte ein Taxifahrer Schlimmeres. In den

Mittagsstunden meldete sich der angebliche Enkel telefonisch bei

einer 83-jährigen Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung. Nach dem

Telefonat bestellte der unbekannte Anrufer ein Taxi für die Seniorin,

um sie in die Innenstadt Warens zu bringen. Die Dame bestieg auch das

Taxi, welches vor der Tür auf sie wartete. Der 62-jährige Fahrer

bemerkte jedoch, dass etwas nicht stimmte und ließ während der Fahrt

seine Disponentin in der Betreuungseinrichtung anrufen. Die

Pflegekräfte baten darum, die Geschädigte wieder nach Hause zu

bringen. Dieser Bitte kam der Taxifahrer nach. Was der angebliche

Enkel am Telefon zu der 83-Jährigen sagte, kann aufgrund ihres

Gesundheitszustandes nicht mehr nachvollzogen werden. Jedoch meldete

sich der Mann noch einmal telefonisch, als die Dame wieder im Heim

war. Diesmal ging jedoch eine Pflegerin an das Telefon und erkannte

sofort, dass es nicht der Enkel der Geschädigten war. Als sie fragte,

wer denn am Apparat sei, beendete der Unbekannte das Gespräch.



Bei den Tätern handelt es sich um organisierte Banden im Ausland

mit regelrechten Callcentern. In den Regionen in denen sich die

´Geldabholer´ aufhalten erfolgen Anrufe bei älteren Menschen

(meistens anhand der Vornamen identifiziert) mit dem Versuch diese zu

betrügen. Daher erfolgen die Anrufe geballt in einer Gegend, bevor

die Abholer weiter ziehen. Die Anrufenden sind hervorragend geschult,

sprechen gut Deutsch und verwenden unterschiedliche perfide Maschen.

Oft wird auch Druck auf die potentiellen Opfer ausgeübt, bis diese

zahlen.



Seien Sie wachsam bei Anrufen vermeintlicher Verwandter oder

Anrufen von Personen, die angeblich im Auftrag von Verwandten anrufen

und angeblich schnell eine größere Summe Geld benötigen und diese

dann durch Fremde abholen lassen wollen. Bitte vergewissern Sie sich

in solchen Fällen immer durch einen eigenen Rückruf bei dem

jeweiligen Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer, ob derjenige

Sie tatsächlich kontaktiert hat oder tatsächlich ihre Hilfe benötigt.

Bei Misstrauen: auflegen, Polizei informieren unter der 110 und

Anzeige erstatten! Übergeben Sie NIE Geld an Ihnen fremde Personen.

Auch nicht an vermeintliche Polizisten, die durch Trickbetrüge

suggerieren, Ihr Geld vor Diebes- bzw. Einbrecherbanden in Sicherheit

bringen zu wollen.









