POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Viereck

Ueckermünde (ots) - Am 28.05.2019 um 06:30 Uhr kam es auf der L

321 in Viereck, Höhe Panzerbrücke, zu einem Verkehrsunfall mit einer

schwerverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 24

Jähriger Motorradfahrer, Honda, von einem 28 Jährigen PKW Fahrer,

Skoda, durch einen Fehler beim Überholt werden zum Sturz gebracht

und schwer verletzt. Der Motorradfahrer wurde durch Rettungskräfte

ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Es entstand ein Sachschaden

von 5000,00 Euro . Der PKW Fahrer wurde bei dem Unfall nicht

verletzt. Die L 321 wurde kurzeitig voll gesperrt. Ab 06: 55 Uhr

wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geführt.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell