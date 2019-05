POL-LWL: Einbruch in Kindertagesstätte

Leezen (ots) - Bereits am Wochenende sind unbekannte Täter in eine

Kindertagesstätte in Leezen eingebrochen. Nach einer ersten Übersicht

wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Zudem richteten die

Einbrecher Sachschäden an, indem sie mehrere Zwischentüren aufbrachen

und Schränke durchwühlten. Der Einbruch wurde am Montagmorgen

festgestellt, worauf die Polizei hinzugezogen worden war. Die

Kriminalpolizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt

wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu

diesem Vorfall.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell