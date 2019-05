POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw mit Anhänger auf der B105 Höhe Ortslage Borg (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 27.05.2019 kam es gegen 14:05 Uhr auf

der B105, Höhe Ortslage Borg, zu einem schweren VU zwischen einem

Lkw und einem Pkw BMW mit Anhänger. Dabei wurde ein 57-jährige

Pkw-Fahrer aus Rostock schwerverletzt und musste durch die FFw

Ribnitz aus dem Fahrzeug geschnitten werden, bevor er durch einen

Rettungshubschrauber in ein Rostocker Krankenhaus gebracht werden

konnte. Der 38-jährige Lkw-Fahrer aus Rostock blieb unverletzt. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 80.000,-Euro. Der Unfallhergang

stellt sich gegenwärtig wie folgt dar. Der Fahrzeugführer des Pkw BMW

befuhr zum Unfallzeitpunkt die B105 aus Altheide kommend in

Fahrtrichtung Ribnitz-Damgarten. Aus bisher ungeklärter Ursache kam

er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dann seitlich mit dem

entgegenkommenden Lkw zusammen. Die B105 musste kurzzeitig voll

gesperrt werden. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme und Bergung

der Fahrzeuge erfolgte eine halbseitige Sperrung der B 105.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell