LWSPA M-V: Diebstahl von Bootsmotoren auf Rügen

Stralsund (ots) - Am Morgen des 27.05.2019 stellte ein Mitglied

des Vereinshafens Rugenhof fest, dass das Hafentor aufgebrochen wurde

und mehrere Boote losgeschnitten auf dem Wasser trieben. Daraufhin

wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion in Stralsund informiert. Vor

Ort stellten die Beamten zusammen mit dem angeforderten

Kriminaldauerdienst fest, dass bei den Booten teilweise die

Persenning zerschnitten und insgesamt 3 hochwertige Außenbordmotoren

abmontiert wurden. Bei den Außenbordern handelt es sich um moderne

4-Takt-Motoren mit einer Leistung von 50 bis 90 PS. Der Wert der

Motoren beläuft sich auf insgesamt ca. 29000 EUR. Der Sachschaden

durch die den Diebstahl begleitenden Zerstörungen beträgt nochmals

über 2000 EUR. Durch den Kriminaldauerdienst gesicherte Spuren werden

ausgewertet, die Ermittlungen zu dem Bootsmotorendiebstahl wurden

aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nach einem dunklen Van

gesucht, welcher in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Nähe des

Hafens Rugenhof gesehen wurde. Hinweise hierzu bitte an die

Wasserschutzpolizei in Stralsund unter 03831-26140.









