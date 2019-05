POL-NB: 17-Jähriger schlägt mit mehreren Faustschlägen auf einen Busfahrer ein

Neubrandenburg (ots) - Am 27.05.2019 gegen 12:20 Uhr wurde der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine

Schlägerei in einem Neubrandenburger Stadtbus, welcher gerade auf

Friedrich-Engels-Ring auf Höhe des Rathauses befindet, gemeldet. Als

die Beamten vor Ort eintrafen, schilderte der 56-jährige geschädigte

Busfahrer den Sachverhalt wie folgt:



Der 56-Jährige war zum Tatzeitpunkt als Busfahrer der Linie 8 -

Waldfriedhof tätig und stand in der Bushaltestelle des Rathauses am

Friedrich-Engels-Ring 55. Einige Passagiere, wie auch der spätere

Tatverdächtige sind in den Bus eingestiegen. Als eine junge Frau den

Bus betreten wollte, bemerkte der Busfahrer, dass ihr Fahrschein

bereits ungültig war und verweigerte ihr den Zutritt zum Bus und

damit auch die Beförderung. Plötzlich und ohne Vorwarnung kam der

17-jährige Tatverdächtige (ein Freund der jungen Frau) aus dem

hinteren Teil des Busses angelaufen und schlug unvermittelt auf den

Busfahrer ein. Das kam alles so plötzlich, dass der Busfahrer gar

nicht so schnell seine Halbtür aufbekam, um sich wehren zu können.

Der 17-Jährige schlug den Busfahrer mit der linken und rechten Faust

mehrfach ins Gesicht.



Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann nach draußen vor den

Bus, da der Busfahrer die Personalien des Tatverdächtigen forderte.

Dieser Aufforderung kam der 17-Jährige nicht nach und versuchte

stattdessen weiterhin, auf den Busfahrer einzuschlagen. Zwei

couragierte Zeugen bemerkten die Auseinandersetzung und gingen

dazwischen. Der 37-jährige Zeuge brachte des 17-jährigen

Tatverdächtigen zu Boden und hielt ihn dort fest, bis die

Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg eintrafen. Sie

haben den 17-Jährigen mit zum Revier genommen, wo er kurze Zeit

später von seiner Mutter abgeholt wurde. Er muss sich nun wegen

Körperverletzung verantworten.



Der Busfahrer wurde durch die Faustschläge so schwer verletzt,

dass er nicht mehr dienstfähig war und durch einen Kollegen abgelöst

werden musste. Der 56-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche

Behandlung begeben.









