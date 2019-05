POL-HRO: Mehrere Graffitis in Wismar

Wismar (ots) -



Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Wismar an mehrere

Häuser und Stromkästen in der Papenstraße, der Turmstraße, der

Dr.-Leber-Straße und dem Turnerweg Graffitis mit rechtsgerichteten

Parolen gesprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Die Vorfälle ereigneten sich bisherigen Erkenntnissen zufolge in der

Nacht vom 24. auf den 25. Mai. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der

Sachbeschädigung aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen zu den Sachverhalten gemacht haben oder

weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten,

sich beim Polizeihauptrevier in Wismar unter der Telefonnummer 03841

203 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder

anderen Polizeidienstelle zu melden.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell