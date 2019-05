POL-HRO: Betrunkene Frau fährt in Straßengraben

Rostock (ots) - Eine offensichtlich stark angetrunkene Frau ist in

der vergangenen Nacht mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und

in den Straßengraben gefahren. Die 51-Jährige, die einen

Atemalkoholwert von 2,05 Promille hatte, wurde mit Verdacht auf

Schleudertrauma ins Krankenhaus eingeliefert.



Der Unfall ereignete sich gegen 0:30 Uhr auf der Landstraße (L22)

zwischen Jürgeshof und Stuthof. Auf gerader Strecke kam die Fahrerin

nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben.

Aufgrund eines starken Atemalkoholgeruchs und deutlich verlangsamtes

Reaktionsvermögen bestand der Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Dieser

Verdacht wurde durch den anschließenden Atemalkoholtest bestätigt.

Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der

Führerschein der 51-Jährigen beschlagnahmt. Das Auto der

Unfallfahrerin musste von der Unfallstelle geborgen und abgeschleppt

werden.



Zusätzlich stoppte die Rostocker Polizei am letzten Wochenende

sechs weitere Fahrzeugführer, die unter Einfluss von Alkohol standen.

Die festgestellten Promillewerte lagen zwischen 0,84 und 2,13

Promille Atemalkohol. Der Höchstwert wurde bei einer 35-jährigen Frau

gemessen, die in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Pkw in

Schlangenlinien durch Lütten Klein gefahren war. Sie konnte von einer

Streife gestoppt werden, bevor es zu einem Unfall kam.



Gegen alle betroffenen Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren

eingeleitet.









