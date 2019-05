POL-NB: Nachmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem 12-jährigen Luca-Pascal Flatow

Neubrandenburg (ots) -



Wie bereits am 25.05.2019 um 19:57 Uhr berichtet wurde, wird der

zwölfjährige Luca-Pascal Flatow aus einer Wohngruppe im

Neubrandenburger Brauereiviertel vermisst. Luca-Pascal kommt aus

Strausberg und hat sich erst seit dem 24.05.2019 in der

Neubrandenburger Wohngruppe aufgehalten. Er hat nach den derzeitigen

Erkenntnissen keine Kontaktpersonen in Neubrandenburg und Umgebung.



Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind erfolglos

verlaufen. Die Polizei geht derzeit von keiner Eigen- oder

Fremdgefährdung aus, aber da Luca-Pascal erst 12 Jahre alt, wird

dringend um die Hilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wer kann Angaben

zum Aufenthalt von Luca-Pascal geben? Wer hat den Jungen seit dem

25.05.2019 13:00 Uhr gesehen? Er könnte sich am Samstag oder Sonntag

per Anhalter, Bus oder Bahn auf den Weg nach Berlin oder Strausberg

gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter

0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Luca-Pascal ist ca.1,60m groß, schlank und hat kurze rot-blonde

Haare. Er trägt einen grauen Pullover mit schwarzem Aufdruck und eine

graue Jogginghose.



Die Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage

gebeten!



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in

Neubrandenburg unter Tel.03955582-5224,jede andere

Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell