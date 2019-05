POL-NB: Drei jugendliche Tatverdächtige nach Garageneinbruch gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 27.05.2019 gegen 00:15 Uhr teilte ein

aufmerksamer Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg mit, dass gegenwärtig drei Personen in Garagen

einbrechen. Als die Beamten kurz nach der Meldung bei den besagten

Garagen in der Neubrandenburger Oststadt eintrafen, konnten sie drei

Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren auf frischer Tat stellen.

Einer der Jugendlichen hatte ein Brecheisen hinter dem Rücken in

seine Hose gesteckt. Die Beamten haben das Brecheisen gefunden und

sichergestellt. Ein anderer Tatverdächtiger führte ein

Butterflymesser mit sich, welches ebenfalls sichergestellt wurde, da

es sich um einen Verstoß gegen das Waffengesetz handelt.



Bei der Überprüfung der Garagen stellten die Beamten fest, dass

die drei Jugendlichen drei Garagen angegriffen haben. Bei zwei

Garagen ist es bei einem Einbruchsversuch geblieben, da den

Jugendlichen das Eindringen nicht gelungen ist. In eine Garage sind

die Jugendlichen eingebrochen, haben aber nach derzeitigem

Kenntnisstand nichts entwendet. An den drei Garagentüren ist ein

Schaden von ca. 100 Euro entstanden.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren vor Ort

und haben die Spurensicherung übernommen und die Ermittlungen

eingeleitet. Die drei Jugendlichen müssen sich nun wegen des

besonders schweren Fall des Diebstahls und ein 17-Jähriger zudem

wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.



Im Nachgang wurden die Eltern informiert, welche dann ihre Jungs

in den Räumlichkeiten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg abholen

konnten.



An dieser Stelle möchte sich die Polizei bei dem aufmerksamen

Zeugen bedanken. Nur durch die zeitnahe Information und das sofortige

Einschreiten der Beamten konnten die drei Tatverdächtigen gestellt

werden.









