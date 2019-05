LWSPA M-V: Wasserschutzpolizeien führen wieder länderübergreifende Schwerpunktkontrollen in der Binnenschifffahrt durch

Waldeck (ots) - Die Wasserschutzpolizeien der Länder Berlin,

Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen

werden auch in diesem Jahr Schwerpunktkontrollen im Bereich der

Berufs- und Freizeitschifffahrt auf den Binnengewässern durchführen.

Im Zeitraum vom 30. Mai 2019 bis 10. Juni 2019 werden die

Schwerpunktkontrollen sowohl im Bereich der Berufsschifffahrt als

auch im Bereich des Sportbootverkehrs durchgeführt. Aufgrund der

bevorstehenden Feiertage ist mit erhöhten Aktivitäten auf den

Gewässern in allen Bundesländern zu rechnen. Der Fokus der

Kontrollen liegt im Schwerpunkt auf der Überwachung der Einhaltung

geltender Verkehrsvorschriften, auf der Prüfung der Befähigungen von

Fahrzeugführern, auf der Überprüfung von Schiffs- und Bootspapieren

sowie auf der Feststellung von Alkoholverstößen und Verstößen gegen

das Betäubungsmittelgesetz. Geschwindigkeitskontrollen auf dem Wasser

werden ebenfalls Teil der Kontrollen sein. Die eingesetzten

Beamtinnen und Beamten werden auch präventiv tätig sein und

schifffahrtsbezogene Fragen der Wassersportler beantworten, Tipps zur

Eigentumssicherung geben sowie auf die Besonderheiten der jeweiligen

Landesgewässer und Binnenschifffahrtsstraßen hinweisen. ´Die

Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die

wasserschutzpolizeilichen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und

Ordnung auf den Gewässern beigetragen haben. Die Beamtinnen und

Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektionen Schwerin und Waren sind

sehr gut auf diese länderübergreifenden Schwerpunktkontrollen

vorbereitet´ erklärt Klaus-Peter Müller, stellvertretender Direktor

des Landeswasserschutzpolizeiamtes M-V. Der Fachdienst

Wasserschutzpolizei des Präsidiums der Bereitschaftspolizei Sachsen

ist in diesem Jahr für die Organisation der Schwerpunktkontrollen

verantwortlich.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell