POL-HRO: Vermisste 17-Jährige aus Botelsdorf bei Gadebusch

Seit dem 26.05.2018, ca. 18:30 Uhr, wird die 17-jährige Jasmine

Feddern aus 19205 Botelsdorf vermisst.



Jasmin verließ das elterliche Haus mit einem weiß/roten Damenfahrrad

in unbekannte Richtung.



Die vermisste Person kann wie folgt beschrieben werden:



- ca. 1,70m groß

- schlanke Gestalt

- etwas mehr als schulterlange, naturblonde Haare

- Brillenträgerin

- auffällige Narbe am Hals

- trägt vermutlich eine rosa/pinke Hose/Leggins und ein helles

Oberteil



Die vermisste Person hat eine kognitive Einschränkung und ist örtlich

nur bedingt orientiert.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem

Mädchen. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von

Jasmin oder dem mitgeführten Fahrrad machen? Hinweise nimmt das

Polizeirevier Gadebusch unter 03886 7220 oder jede weitere

Polizeidienststelle entgegen.



Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

-Einsatzleitstelle-









