POL-NB: Diebstahl hochwertiger Kompletträder von zwei PKW

In den Nächten des 24.05.2019 und 25.05.2019 kam es auf der Insel

Usedom zu zwei Diebstählen hochwertiger Kompletträder.



Im Seebad Ahlbeck wurde Freitagnacht auf dem Hinterhof eines

Mehrfamilienhauses ein einheimischer Mercedes 560 SEC mittels

ebenfalls entwendetem Wagenheber hochgebockt und alle vier Räder mit

seltenen BBC-Felgen demontiert und entwendet. Die in der

offenstehenden Garage befindlichen Winterräder des PKW wurden hierbei

als Untersatz verwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 2500

Euro. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und führte eine

Spurensicherung durch.



In der folgenden Nacht vom 25.05.2019 bis zum 26.05.2019 kam es zu

einem gleichgelagerten Sachverhalt im Ostseebad Heringsdorf auf dem

Parkplatz eines Kurhotels. Dabei wurde ein PKW, Mercedes-Benz

A-Klasse mit Berliner Zulassung auf Holzklötzen hochgebockt und die

vier daran befindlichen Räder entwendet. Auch hier beläuft sich der

Stehlschaden auf ca. 2500 Euro.



Nach derzeitigen Erkenntnissen waren Felgenschlösser oder andere

Sicherungsvorrichtungen nicht angebracht worden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



