POL-NB: Munitionsfund im Haussee in Feldberg (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Am 26.05.2019, gegen 12:40 Uhr, kam es in der Ortschaft Feldberg, in

der Strelitzer Straße, auf einem dortigen Steg zu einem kuriosen

Fang. Ein 46-jähriger Feldberger stippte im Haussee in der Hoffnung

Barsche zu fangen. Tatsächlich zog er eine verrottete Ledertasche aus

dem Wasser. In dieser befanden sich 30 Karabinerpatronen. Es handelte

sich um ebenfalls verrottete 8 x 57 mm Patronen, auch als ´Infanterie

Spitz´ bekannt. Der Feldberger verständigte daraufhin die Polizei,

welche die Munition vor Ort sicherte. Später wird der Fund an den

zuständigen Munitionsbergungsdienst übergeben und durch diesen dann

fachmännisch vernichtet und entsorgt.



