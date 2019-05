POL-HRO: Wohnungsbrand in Parchim

Parchim (ots) -



Am 25.05.2019 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in der

Walter-Hase-Straße in Parchim.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich auf dem

eingeschalteten Herd eine Pfanne mit Fett, welche sich entzündete.

Die Flammen griffen in der Folge auf Teile des Küchenmobiliars über,

wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam.



Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle

bringen und eine weitere Brandausdehnung verhindern.



Die 30-jährige Wohnungsmieterin und ihre drei Kinder (10 Jahre, 1

Jahr sowie 15 Tage alt) konnten unverletzt aus der Wohnung flüchten.

Ein Ersthelfer wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vor

Ort ärztlich behandelt, wobei der Verdacht sich nicht bestätigte.



Durch das Feuer wurden Teile der Kücheneinrichtung zerstört, die

Schadenshöhe wird auf 5.000 EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die Wohnungsmieterin wegen des

Anfangsverdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.



Florian Schöllermann

Polizeikommissar

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









