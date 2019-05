POL-HRO: Fund einer Säuglingsleiche in Rostock

Rostock (ots) - Am 25.05.2019, gegen 15:00 Uhr teilte eine

Fußgängerin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock

telefonisch mit, dass sie ein nacktes totes Baby auf der Straße in

Rostock Lichtenhagen gefunden habe.



Die zum Fundort entsandten Einsatzkräfte bestätigten die Angaben.

Durch den zeitgleich informierten Notarzt konnte nur noch der Tot des

Säuglings festgestellt werden.



Angaben zur Todesursache können zum jetzigen Zeitpunkt nicht

gemacht werden. Bislang ist noch nicht geklärt, wer die Mutter bzw.

Eltern des Säuglings sind.



Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde die Rechtsmedizin mit

der Feststellung der Todesursache beauftragt. Die Obduktion des

Leichnams wird angeordnet werden. Erste Ergebnisse zur Todesursache

sind frühestens nach der Obduktion zu erwarten.



Die Kriminalpolizei Rostock hat derweil die Ermittlungen

aufgenommen.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben

kann, wie die Babyleiche zum Fundort gelangt ist, bzw. wer die Eltern

des Babys sein könnten, wird gebeten, sich an das Polizeipräsidium

Rostock unter der Tel. 038208-888-2222 oder jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



Für weitere Presseanfragen wird schon vorsorglich auf den

Pressevorbehalt der Staatsanwaltschaft Rostock verwiesen.



