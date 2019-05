POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach 58-jährigen Mann aus Lambrechtshagen

Rostock (ots) - Mit Veröffentlichung vom 24.05.2019, 16:50 Uhr und

Ergänzungsmeldung vom 25.05.2019 02:31 Uhr, bat die Polizei um

Hinweise zum Verbleib des 58-jährigen Mannes aus Lambrechtshagen.



Der Mann konnte durch die Polizei wohlbehalten in Wismar

aufgefunden werden.



Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und den Medien

für die Mitarbeit in diesem Vermisstenfall und bittet um Löschung der

personenbezogenen Daten.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell