POL-NB: Wolf bei Wildunfall getötet

Wolgast (ots) - Auf der B 110 zwischen Murchin und Libnow

wechselte am 24.05.2019, 22.50 Uhr ein Wolf auf die Fahrbahn. Dort

wurde er von einem PKW Volvo erfasst, obwohl der Fahrer versucht

hatte, die Kollision durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern. Am

Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 1000,-EUR. Der Rüde verendete

noch an der Unfallstelle und wurde bis zur Übergabe an das Landesamt

für Umwelt, Naturschutz und Geologie sichergestellt.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell