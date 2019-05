POL-HRO: Mehrere Grabsteine in Grevesmühlen beschädigt

Rostock (ots) -



Vermutlich in den frühen Abendstunden des 24.05.2019 beschädigten

unbekannte Täter 30 Grabstätten auf dem Friedhof der Stadt

Grevesmühlen am Questiner Weg. Die Täter stießen Grabsteine um und

beschädigten Blumenschalen.

Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei

ermittelt wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe.

Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren. Zeugen, welche

Hinweise zur Tat geben können sowie geschädigte Angehörige werden

gebeten sich beim Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer

03881-7200 zu melden.



im Auftrag



Husen PHK

Dienstgruppenleiter

Polizeirevier Grevesmühlen









