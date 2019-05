POL-HRO: Vermisster 58-Jähriger aus Lambrechtshagen - Ergänzungsmeldung

Rostock (ots) -



Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 58-jährigen

Manfred Rödel vom 24.05.2019, 16:50 Uhr können folgende ergänzende

Angaben gemacht werden:



Es gibt Hinweise, dass die vermisste Person am 24.05.2019 um 11:06

Uhr am Hauptbahnhof Rostock mit dem Zug nach Wismar gefahren ist.

Hier hat er den Bahnhof Wismar gegen 12:15 Uhr erreicht und hat sich

weiter fußläufig in unbekannte Richtung entfernt.



Aus aktuellen Videoaufnahmen lassen sich konkrete Hinweise zur

Personenbeschreibung ergänzen:



Herr Rödel hat einen Rucksack sowie zwei hellgrüne Stoffbeutel bei

sich.

Zur Bekleidung:

- helle/weiße Jacke mit grauen Ärmeln

- graues Basecap

- grüne Sportschuhe mit weißer Sohle



Auf den beigefügten Bildern ist die gesuchte Person abgebildet.



Die Polizei bittet weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer

kann Angaben zum Verbleib von Herrn Rödel machen?

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Bad Doberan oder jede weitere

Polizeidienststelle entgegen.



Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

-Einsatzleitstelle-









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell