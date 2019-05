POL-NB: Banner an Kirchturm und über A20

Greifswald / Strasburg (ots) -



Heute Morgen hat ein Hinweisgeber die Polizei über ein Stoffbanner

informiert, das vom Turm der Jacobi-Kirche in Greifswald hängt. Auf

dem sieben mal fünf Meter großen Stoff stand die Aufschrift ´Unter

Europa nicht eure Union´. Das Banner wurde sicher gestellt.



Außerdem haben Beamte heute Vormittag ein Banner im Stil eines

Straßenschildes sicher gestellt. Der Aufhänger war an der

Autobahnbrücke über der A20 auf Höhe Strasburg befestigt. Darauf zu

lesen war ´Merkelmußweg´.



In beiden Fällen hat der Staatsschutz der Kripo Anklam die

Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu mutmaßlichen Tätern geben

können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg

unter 0395/5582-2223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.









