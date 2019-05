POL-ANK: Nachmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 113 Penkun

Anklam (ots) - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

auf der B 113 - Nachmeldung - Am 24.05.2019 um 11:50 Uhr kam es auf

der B 113 in Richtung Penkun zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Reh und einem Motorradfahrer. Bei der Kollision stürzte der 51

Jährige Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Der Motorradfahrer

wurde mit einem Hubschrauber in das Klinikum nach Neubrandenburg zur

weiteren Behandlung gebracht. Auf der B 113 kam es zu kurzeitigen

Verkehrseinschränkungen. Es entstand ein Sachschaden von 1000, 00

Euro.









