POL-HST: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L 21 bei Ahrenshoop

Born am Darß (ots) - Am heutigen Freitag, dem 24.05.2019,

ereignete sich auf der L 21 zwischen Wieck und Ahrenshoop ein

Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.



Gegen 06:45 Uhr befuhr ein PKW VW die L 21 aus Richtung Ahrenshoop

kommend in Richtung Wieck a. d. Darß. Nach gegenwärtigen

Erkenntnissen wollte am Abzweig Ibenhorst ein anderer PKW VW die L 21

befahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein

55-jähriger Mann aus der Region wurde schwer verletzt und durch

Rettungskräfte in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige

Fahrer des anderen PKW erlitt leichte Verletzungen.



Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn an der

Unfallstelle war für etwa zwei Stunden zunächst voll und später

halbseitig gesperrt.









