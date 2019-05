POL-ANK: Brand eines PKW in Greifswald

Greifswald (ots) - In den frühen Morgenstunden des 24.05.2019

gegen 03:53 Uhr kam es in der Clemens-Brentano-Straße zu einem Brand

eines PKW. Der PKW war auf den Parkplatz Ecke Kosegartenstraße

abgestellt. Nach Aussagen eines Zeugen vernahm dieser 4-mal einen

lauten Knall. Er vermutet, dass es sich um sogenannte ´ Chinaböller´

handelte. Er schaute aus dem Fenster seiner Gartenlaube und stellte

fest, dass eine Stichflamme aus dem PKW kam. Eine weitere Zeugin nahm

3 dumpfe ´ Explosionen´ wahr. Sie verließ ihr Haus und stellte eine

Rauchsäule fest. Durch eine Nachbarin wurde daraufhin die

Rettungsleitstelle informiert. Der/die Täter haben vermutlich mittels

Brandbeschleuniger den PKW im Heckbereich angezündet. Bei dem PKW

handelt es sich um einen Mercedes.Die Berufsfeuerwehr Greifswald

löschte den PKW, es entstand ein Totalschaden. Die Polizei geht zum

jetzigen Zeitpunkt von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.



Wer Hinweise über Personen-und/ oder Fahrzeugbewegung zur Tatzeit

machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Greifswald, Telefon

03834 540 224/ 225 zu melden.









Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell