POL-SN: Rentner um 450 Euro geprellt

Schwerin (ots) - Ein 84-jähriger Mann wurde am gestrigen Morgen in

der Lessingstraße Opfer einer miesen Masche. Ein unbekannter Mann

fragte aus dem Auto heraus nach dem Weg. Als Dank für die Auskunft

wurde dem Rentner ein elektrischer Rasierapparat, eine Fotokamera und

ein Messerset angeboten, die er nach einiger Überredung annahm.



Weiterhin bat der Unbekannte den älteren Herren um Bargeld, da er

den Leihwagen nicht bezahlen könne und heute noch von Berlin aus

einen Flug bekommen müsse.



Der 84-Jährige hatte nicht genügend Bargeld dabei. Er wurde durch

den Fremden überredet, Geld aus der Wohnung zu holen. Nebenbei

suggerierte er dem Opfer, dass die geschenkten Waren einen Wert von

mindestens 1300 Euro hätten.



Durch die geschickte Gesprächsführung kam es dann tatsächlich zur

Bargeldübergabe an der Wohnung des Rentners. Der Täter muss sein

Opfer derart manipuliert haben, dass er insgesamt 450 Euro an den

Tatverdächtigen ausgehändigte.



Erst am Abend stellte das 84-jährige Opfer fest, dass er wertlose

Ware überreicht bekam.



Die Polizei bittet wiederholt um Vorsicht beim Ansprechen durch

fremde Personen. Diese Masche ist bekannt, es muss immer wieder von

weiteren Versuchen ausgegangen werden.



Beraten Sie bitte Ihre Eltern, Großeltern und Bekannte.

Augenscheinlich werden gezielt alte Menschen als Opfer ausgesucht.









