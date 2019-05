POL-LWL: Zwei Verletzte bei zwei Motorradunfällen

Goldberg/ Parchim (ots) - Bei zwei Motorradunfällen im Landkreis

Ludwigslust- Parchim sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt

worden, eine davon schwer.



Gegen 19 Uhr verunglückte auf der Kreisstraße 135 bei Goldberg ein

53-jähriger Mann, als er ausgangs einer Kurve aus noch ungeklärter

Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor und anschließend

stürzte. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins

Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand erheblicher

Sachschaden.



Gegen 19:30 Uhr stürzte ein 15-Jähriger in Parchim mit einem

Motorrad und verletzte sich dabei leicht. Ersten Erkenntnissen

zufolge soll sich der 15-Jährige unberechtigt auf das Motorrad eines

Bekannten gesetzt und dann damit losgefahren sein. Er stürzte wenig

später und musste anschließend mit leichten Verletzungen ins

Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden, es

musste geborgen werden. Eine Fahrerlaubnis besaß der jugendliche

Unfallfahrer nicht, sodass Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

erstattet wurde.









