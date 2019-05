POL-SN: Enkeltrickversuch-umsichtiger Taxifahrer verhindert Geldübergabe

Schwerin (ots) - Sie müsse zur Bank um dort 35.000 Euro abzuheben.

Ihr Enkel hatte angerufen, er benötigt dringend das Geld als Geschenk

an seine Eltern.



Diese Information bekam am gestrigen Nachmittag ein Taxifahrer der

Schweriner Taxigenossenschaft von seinem 84-jährigen Fahrgast

mitgeteilt.



Das Taxi wurde nach derzeitigen Erkenntnissen vom Täter bestellt

und wartete bereits vor dem Wohnhaus der älteren Dame in der

Marie-Curie-Straße.



Mit dem richtigen Gefühl im Bauch überzeugte der der 51-jährige

erfahrene Taxifahrer die Dame davon zur Polizei und nicht zur

Hausbank zu fahren. Dem stimmte sie zu, die Fahrt ging in die

Graf-Yorck-Straße zum Polizeihauptrevier. Hier wurde die Anzeige

entgegen genommen.



Die Schweriner Polizei möchte auf diesem Weg dem Taxifahrer Dank

und Anerkennung für sein verantwortungsvolles Handeln aussprechen.



Gemeinsam auf die Schwachen zu achten ist eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die funktionieren kann.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell