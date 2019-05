POL-NB: Aufmerksame Zeugin meldet einen Einbruch in Neustrelitz - Täter gestellt

Neustrelitz (ots) - Am 23.05.2019 gegen 23:50 Uhr meldete eine

aufmerksame Zeugin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg einen verdächtigen Mann, welcher in der Lessingstraße

in Neustrelitz zuerst auffällig um parkende Fahrzeuge ging und

anschließend auf das Dach eines Bistros kletterte.



Die sofort zum Tatort eilenden Polizeibeamten des

Polizeihauptreviers Neustrelitz konnten vor Ort einen 18-jährigen

Mann stellen und vorläufig festnehmen. Dieser steht nach jetzigem

Stand der Ermittlungen im Verdacht versucht zu haben gewaltsam in das

Bistro einzudringen. Die Beamten konnten bei genauerer Prüfung ein

beschädigtes Fallrohr sowie eine beschädigte Dachfensterscheibe

feststellen. Ein Stehlgutschaden ist nicht entstanden. Der

Sachschaden beträgt allerdings 1.000EUR.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur

Spurensuche und -sicherung eingesetzt.



Den 18-Jährige, welcher der Polizei bereits mehrfach wegen

Eigentumsdelikten bekannt ist, erwartet nun eine Anzeige wegen des

versuchten Einbruchsdiebstahls. Er wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen und Vernehmung entlassen.









