POL-HRO: Brand eines leerstehenden Fabrikgebäudes in Grabow

Grabow (ots) - In der Nacht vom 23./24.05.2019 ist aus bislang

unbekannter Ursache der Dachstuhl eines mehrgeschossigen

leerstehenden Fabrikgebäudes in Grabow (Landkreis

Ludwigslust-Parchim) in Brand geraten.



Die Bekämpfung des Feuers durch die Feuerwehren aus Grabow,

Ludwigslust, Zierzow, Prislich und Wanzlitz mit insgesamt 56

Kameraden dauerte ca. 2 Stunden.



Die vorläufige Schadenshöhe wird auf ca. 50.000 EUR beziffert.



Während der Löscharbeiten mussten angrenzende Straßen temporär

voll gesperrt werden.



Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst der

PI Ludwigslust hinzugezogen. Ermittlungen wegen des Verdachts der

Brandstiftung wurden aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden

gebeten, diese beim Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der

Telefonnummer 03874/ 411-224, jeder anderen Polizeidienststelle oder

der Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Andrè Lamprecht

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Ludwigslust









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell