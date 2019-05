POL-NB: Diebstahl der Partikelfilter von vier Transportern in Trollenhagen(LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots) -



Zwischen dem 21.05.2019, 18:00 Uhr und dem 23.05.2019, 15:45 Uhr

begaben sich bislang unbekannte Täter auf das umfriedete Gelände

eines Autohauses in der Hellfelder Straße in Neubrandenburg /

Trollenhagen. Von vier dort abgestellten Transportern, Renault

Master, demontierten und entwendeten sie die Partikelfilter der

Abgasanlagen. Es entstand Stehlschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Friedland unter 039601/300-224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



