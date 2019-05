POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach 34-jährigem Vermissten von der Insel Rügen

Stralsund/ Gingst (ots) -



Seit dem 23.05.2019 um 07:00 Uhr wird der 34-jährige Marco

Grumbach aus Gingst vermisst. Er wurde am 22.05.2019 in das Helios

Klinikum Stralsund, Krankenhaus West eingeliefert und ist von dort

abgängig. Herr Grumbach bedarf dringender ärztlicher Behandlung.



Er wird wie folgt beschrieben:



- ca. 170 bis 175 cm groß,



- kurze, dunkle Haare,



- sehr schlank,



- auffällige Tätowierung (´Spinne´) an der linken Hand; weitere

Tätowierungen im Gesicht, am Nacken und an der Wade



- zur Kleidung: schwarzes Kapuzenshirt, dunkelbraune Cordhose,

dunkle Schuhe.



Neben den laufenden Suchmaßnahmen durch Kräfte der

Polizeihauptreviere Stralsund und Bergen wurden ebenso benachbarte

Dienststellen sowie der Personennahverkehr über die Vermisstensuche

verständigt. Bislang verlief die Suche nach Herrn Grumbach sowohl im

Bereich Gingst als auch in Stralsund negativ.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Marco

Grumbach gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?



Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer

03831-28900, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell