POL-SN: Rentnerin läuft in Rettungswagen

Schwerin (ots) - Am heutigen späten Vormittag wurde Höhe

Straßenbahnhaltstelle Platz der Jugend eine 80-jährige Frau beim

Überqueren der Straße von einem mit Sondersignal und Blaulicht

fahrenden RTW erfasst und leicht verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen deutete die Fußgängerin das Sondersignal

aus einer anderen Richtung, überzeugte sich dann nicht abschließend,

ob die Straße frei ist. Sie betrat die Straße und wurde dabei vom RTW

mit dem Außenspiegel am Kopf getroffen.



Mit einer Platzwunde an der Schläfe wurde die 80-jährige

Fußgängerin zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.









Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell