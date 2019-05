POL-NB: Jugendliche Ladendiebe in Neubrandenburg gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 22.05.2019 gegen 13:40 Uhr wurden die

Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in die

Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg zum dortigen Einkaufsmarkt

gerufen, nachdem der Ladendetektiv zwei Jugendlichen beim

Ladendiebstahl erwischt hatte.



Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde der Ladendetektiv des

Einkaufsmarktes auf zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren

aufmerksam, die in der Getränkeabteilung Flaschen und Getränkedosen

in ihren mitgeführten Rucksack steckten. Anschließend gingen die

Beiden durch den Kassenbereich nach draußen, ohne die Waren zu

bezahlen. Der Detektiv verfolgte die zwei Jugendlichen bis auf den

Parkplatz vor den Markt und versuchte sie festzuhalten. Die beiden

Jugendlichen begannen sofort, um sich zu schlagen und sich

loszureißen. Dabei wurde der Detektiv leicht an der Hand verletzt.

Während dem 15-Jährigen zunächst die Flucht gelang, konnte der

Detektiv den 14-Jährigen festhalten. Aufgrund der heftigen Gegenwehr

musste der Jugendliche durch den Detektiv zu Boden gebracht werden.

Er wurde anschließend an eine Mitarbeiterin des Marktes übergeben.

Danach begab sich der Detektiv auf die Suche nach dem zweiten Täter.

Ihm gelang es den zweiten Jugendlichen, der sich hinter dem Markt

versteckt hatte zu stellen und in den Markt zurückzubringen. Die

beiden Jugendlichen wurden anschließend an die Polizei übergeben. Das

Diebesgut, Getränke im Wert von ca. 8,-EUR wurden an den Markt

zurückgegeben. Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Sachen fanden

die Beamten zudem Betäubungsmittel auf. Beide müssen sich wegen des

Verdachtes des räuberischen Diebstahls und auch wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetzes verantworten.



Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen und an ihre Eltern übergeben.









