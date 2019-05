POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Parchim

Parchim (ots) - Nach einem tätlichen Angriff auf einen 12-jährigen

Jungen sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen des Vorfalls, der sich am

späten Montagabend in Parchim ereignet hat. Nach Aussagen des

12-Jährigen sollen drei unbekannte jugendliche Tatverdächtige mit

Fahrrädern gegen 23 Uhr in der Karl- Liebknecht- Straße plötzlich auf

den Jungen zugekommen sein und ihn ohne erkennbaren Grund mehrfach

geschlagen haben. Den weiteren Aussagen zufolge, ließen die

Jugendlichen dann von ihm ab und flüchteten mit ihren Fahrrädern. Der

12-Jährige, der allein unterwegs war, erlitt Verletzungen und musste

anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat

ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und

bittet jetzt um Hinweise. Wer Angaben zu diesem Vorfall oder zu den

Tatverdächtigen machen kann, möge sich bitte mit der Polizei in

Parchim (Tel. 03871/ 6000) in Verbindung setzen.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell