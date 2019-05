POL-HRO: Sicherheitstag zum Thema Notruf - Einladung für Medienvertreter

Rostock (ots) - Traditionell wird die Polizeiinspektion Rostock

anlässlich des Kindertages einen Sicherheitstag für Grundschüler in

der Jugendverkehrsschule durchführen. Die diesjährige Veranstaltung

steht unter dem Motto ´Notfall - was nun?´.



Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.



Wann: Dienstag, 28.05.2019/ 09:00 Uhr



Wo: Jugendverkehrsschule Rostock/ Barnstorfer Wald,

Tiergartenallee 5



HINTERGRUND: Auch Kinder können in eine Notsituation geraten oder

einen Unglücksfall beobachten und müssen dann dringend Hilfe

organisieren. Im Rahmen der Veranstaltung üben die Grundschüler, wie

sie sich in solchen Situationen richtig verhalten und damit Schaden

verhindern oder in Not geratenen Menschen helfen können.



Die Teilnehmer, Schüler der dritten und vierten Klassen der Schule

´Am Mühlenteich´, können sich an verschiedenen Stationen spannend und

praxisnah mit der Thematik auseinandersetzen. Bereits im Vorfeld

haben die Viertklässler gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester ein

Programm zum Thema Notruf einstudiert, das sie im Rahmen der

Veranstaltungseröffnung aufführen werden.



Die Polizeiinspektion Rostock gestaltet den Aktionstag gemeinsam

mit dem Polizeipräsidium und der Bundespolizeiinspektion Rostock, dem

DRK und der Feuerwehr Rostock.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



