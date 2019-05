POL-HRO: Auseinandersetzung zwischen Schulklassen aus Berlin und Hamburg in Wismar

Wismar (ots) - Am Nachmittag des 22.05.2019 kam es auf dem

Marktplatz in Wismar zu einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen mehreren Jugendlichen. Beteiligt waren drei siebte

Schulklassen aus dem Bereich Berlin und zwei neunte Schulklassen aus

dem Bereich Hamburg.



Als sich die ca. 100 Jugendlichen auf dem Marktplatz in Wismar

begegneten, kam es nach einem verbalen Schlagabtausch zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen jeweils 20 Jugendlichen der

Schulklassen. Hierbei wurden drei Schüler und Schülerinnen leicht

verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der herbeigerufenen Polizei

konnten weitere Tätlichkeiten verhindert werden. Eine flüchtende

Tätergruppe konnte kurze Zeit später im Altstadtbereich festgestellt

werden.



Bei allen Beteiligten wurde eine Identitätsfeststellung

durchgeführt. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts des Landfriedensbruchs und Körperverletzung eingeleitet.



Die Schulklassen wurden nach Beendigung der Maßnahmen entlassen

und begaben sich zurück in ihre jeweiligen Unterkünfte.



