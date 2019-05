POL-ANK: Öffentlichkeitsfahndung nach den Brüdern Sven und Lucas aus Torgelow

Ueckermünde (ots) - Gesucht werden die Brüder Sven, 8 Jahre und

Lucas, 7 Jahre Schrobenhauser aus Torgelow. Sven und Lucas nahmen an

der 1 Stunde in der Grundschule, Goethestraße 2, in Torgelow teil und

verließen dann unbemerkt die Schule. Letztmalig sind die Jungen an

der Uecker im Bereich Ukranenland um 10:30 Uhr gesehen worden. Grund

des Verlassens der Schule, ist die Abenteuerlust der Jungen. Eine

unmittelbare Absuche der Umgebung brachte keinen Erfolg.



Die Brüder werden wie folgt beschrieben. Lucas 7 Jahre alt ca.

130 cm groß blonde Haare trägt eine blaue Jacke, darunter ein braunes

T-Shirt und eine graue Jogginghose



Sven 8 Jahre alt ca. 136 cm groß Dunkelblondes Haar ( etwas

länger ) Schwarze Hose Weiteres ist zurzeit nicht bekannt



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Hinweise an die

Polizei bitte an das Polizeirevier Ueckermünde, Telefon 039771 82

224.









