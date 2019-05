POL-NB: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 81-jährigen Rentnerin aus Neustrelitz

Neustrelitz (ots) - Die seit dem 22.05.2019 gegen 01:00 Uhr aus

einer Seniorenunterkunft in Neustrelitz vermisst gemeldete 81-jährige

Frau K. konnte in den frühen Morgenstunden durch Polizeibeamte im

Stadtgebiet Neustrelitz wohlbehalten angetroffen werden.



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden bereits eingestellt. Wir

bedanken uns bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell