POL-NB: Sachbeschädigung eines Wahlkreisbüros in Wolgast

Wolgast (ots) - Am 21.05.2019 gegen 20:25 Uhr haben Beamte des

Polizeireviers Wolgast im Rahmen ihrer Streifentätigkeit bemerkt,

dass eine Scheibe des AfD-Wahlkreisbüros in der Steinstraße in

Wolgast zerkratzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang

unbekannte Täter die Aufschrift ´WIXXER´ in einer Größe von etwa

80x80cm in die Scheibe geritzt. Der entstandene Sachschaden wird

derzeit auf ca. 150 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung wurden in der

Kriminalpolizeiinspektion Anklam aufgenommen. Zeugen, die auffällige

Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere

sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, richten

diese bitte an die die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg unter 0395-5582 2223 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.









Diana Mehlberg

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



