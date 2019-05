POL-HST: Fahrzeugführerin ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Stralsund gestellt

Stralsund (ots) - Am 21.05.2019 gegen 12:30 Uhr kontrollierten

Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund in der Thomas-Kantzow-Straße

in Stralsund einen PKW Fiat. Bei der Kontrolle stellte sich heraus,

dass der PKW bereits am 09.05.2019 außer Betrieb gesetzt wurde.

Außerdem war die 35-jährige Fahrzeugführerin aus der Hansestadt

Stralsund nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der

Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der 35-Jährigen Anzeichen

für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein

Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Aus diesem

Grund entnahm ein Arzt der Fahrzeugführerin im Krankenhaus eine

Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Die

Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.



Die Stralsunderin muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung sowie der Verstöße gegen

das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz,

die Abgabenordnung und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.









