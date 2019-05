POL-SN: Betrunkener Mann pöbelt Frauen an und endet in der Ausnüchterungszelle

Schwerin (ots) - Bereits am gestrigen Nachmittag trat ein

51-jähriger Schweriner auf dem Marienplatz in Erscheinung. Er griff

einer jungen Frau an die Schulter und zog ihr anschließend an den

Haaren. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den alkoholisierten Mann in

Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

der Köperletzung ein.



Im Klinikum erfolgte im Zuge des Ermittlungsverfahrens eine

Blutprobenentnahme, anschließend wurde der Mann belehrt und aus den

Maßnahmen der Polizei entlassen.



Gegen 19.00 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen. In einer

Straßenbahn in der Nähe des Klinikums wurde ein alkoholisierter Mann

handgreiflich und verletzte eine 19-jährige Schwerinern durch einen

Schlag gegen den Oberkörper. Ein Zeuge griff beherzt ein und

verhinderte weitere Übergriffe.



Bereits im Klinikum begannen, nach Aussage der Geschädigten die

Belästigungen, auch andere Passanten wurden angepöbelt.



Die Polizei wurde gerufen, die Beamten stellten fest, dass es sich

um die Person handelte, die bereits am Nachmittag aufgefallen war.



Da sich der Tatverdächtige weiterhin aggressiv verhielt, bekam er

Handfesseln angelegt. Im Streifenwagen randalierte der 51-Jährige, er

versuchte die Polizeibeamten anzugreifen, was jedoch misslang.



Auf der Polizeiwache wurde ein Atemalkoholwert von 3,26 Promille

festgestellt. Er verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle.



Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen den polizeibekannten

Tatverdächtigen eingeleitet.









