POL-HWI: 33-Jähriger flieht mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Wismar (ots) - Am 21. Mai 2019 gegen 18:10 Uhr wollte eine

Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar im Bereich der

Rostocker Straße/Hochbrücke einen stadtauswärts fahrenden schwarzen

BMW X6 kontrollieren.



Das Fahrzeug erhöhte plötzlich stark die Geschwindigkeit, um sich

einer bevorstehenden Verkehrskontrolle zu entziehen. Der BMW bog

sodann in den Dorsteinweg ein und fuhr diesen entlang in die

Kleingartenanlage Dorstein.



Der BMX überschritt dabei bei erlaubten 50 km/h mehrfach eine

Geschwindigkeit von 100 km/h. Den Bereich der Kleingartenanlage, die

als verkehrsberuhigter Bereich ausgeschildert und somit lediglich mit

Schrittgeschwindigkeit zu befahren ist, durchfuhr der BMW mit

Geschwindigkeiten von 50-75 km/h.



Am Ende der Kleingartenanlage hielt der BMW an und konnte durch

die Beamten kontrolliert werden. Der Fahrer war nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihm bereits im Jahr 2016

entzogen worden. Gegen den 33-Jährigen leiteten die Beamten ein

Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche

Fahrerlaubnis ein.



Da der Mann bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

aufgefallen ist, wurde das Fahrzeug auf Anordnung des Amtsgerichts

Schwerin sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt

geben können oder sogar durch die Fahrweise des BMW behindert oder

gefährdet worden sind. Das Polizeihauptrevier Wismar nimmt

entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 03841/203 0 entgegen.









