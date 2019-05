POL-LWL: Junge Fahrerin mit Leichtkraftfahrzeug verunglückt

Sternberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Leichtmobil

ist am Mittwochmorgen auf der B 192 bei Borkow eine 16-jährige

Jugendliche schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war

die junge Fahrerin zunächst mit einem auf 45 km/h

Höchstgeschwindigkeit begrenzten Auto nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen. In weiterer Folge stieß der Leicht- PKW gegen einen Baum.

Die Fahrerin wurde zunächst eingeklemmt und musste durch

Feuerwehrleute aus dem Unfallauto befreit werden. Sie wurde

anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen. An ihrem Fahrzeug entstand beträchtlicher Sachschaden, der

zunächst auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die Unfallursache

ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen der Polizei diesbezüglich

dauern an.









Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust