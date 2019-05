POL-HST: Angler auf der Ostsee aus Seenot gerettet

Dierhagen (ots) - Am 21.05.2019 gegen 18:30 Uhr ging bei der

Einsatzleitstelle der Polizei über die Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen die Mitteilung ein, dass ein Angler mit

seinem Schlauchboot auf der Ostsee in Seenot geraten war.



Der 65-Jährige aus der Gemeinde Dierhagen hatte selbst mitgeteilt,

dass er zum Angeln raus gefahren sei und sich irgendwo zwischen

Dierhagen und Graal-Müritz befinden muss. Vermutlich aufgrund von

erheblichem Seenebel mit geringer Sichtweite hatte er die

Orientierung verloren. Beamte vom Polizeirevier Ribnitz-Damgarten und

der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock suchten nach dem Angler.

Außerdem wurde ein Seenotretter für die Suche eingesetzt. Kurz nach

19:00 Uhr konnte der Seenotretter den 65-Jährigen feststellen und

anschließend im Schlepp ans Ufer bringen, wo sie gegen 19:30 Uhr

ankamen. Der Angler blieb unverletzt.









