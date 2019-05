POL-HST: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen im Bereich Barth

Barth/ Groß Mohrdorf (ots) - Am Morgen des 22.05.2019 kam es zu

zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden.



Gegen 05:30 Uhr befuhr ein PKW Opel die Kreisstraße von Bartevitz

kommend in Richtung Groß Mohrdorf. Nach Angaben des 34-jährigen

Fahrzeugführers wollte er kurz vor Groß Mohrdorf einem Reh

ausweichen, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen

ein Baum. Der Fahrzeugführer aus Stralsund wurde leicht verletzt und

in ein Stralsunder Krankenhaus eingeliefert. Der PKW war nicht mehr

fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.



Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 15-jähriger Kradfahrer mit seinem

Kleinkraftrad Simson die Sandstraße in Barth aus Richtung

Scharlackenweg kommend. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen missachtete

der Kradfahrer an der Kreuzung Martha-Müller-Grählert-Straße die

Vorfahrt des von rechts kommenden PKW Mitsubishi und kollidierte mit

diesem. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch

Rettungskräfte in ein Stralsunder Krankenhaus eingeliefert. Der

66-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. Das Kleinkraftrad war nach

dem Zusammenstoß aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt entstand hier ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.









