POL-HRO: Wahlwerbung löst Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) - Weiße Briefumschläge ohne Adressat und Absender,

in denen sich fühlbar ein Gegenstand befand, zwei Nachbarinnen in

Reutershagen hatten kein gutes Gefühl, als sie gestern diese Post aus

ihren Briefkästen nahmen.



Die beiden Frauen alarmierten die Polizei, die das Rätsel um die

Briefumschläge aber schnell auflösen konnte. Darin befand sich

Wahlwerbung und eine Tüte Gummibärchen...









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell