LWSPA M-V: Gestohlener Außenbordmotor bei Sportbootkontrolle entdeckt

Am Montag, den 20.05.2019, gegen 15:50 Uhr befuhr eine

Streifenbootsbesatzung der WSPI Stralsund den Hafen von Puddemin

(Rügen). Bei einer dort durchgeführten Sportbootkontrolle wurde der

15-PS Außenbordmotor des Bootes überprüft und dabei festgestellt,

dass die Motornummer zerkratzt und mechanisch bearbeitet wurde. Im

Rahmen der Ermittlungen konnte ein Teil der Motornummer auf dem

Froststopfen festgestellt werden. Nach weiteren Recherchen wurde

bekannt, dass es sich bei diesem Außenbordmotor um einen im September

2018 in Dumsevitz, unweit von Puddemin, entwendeten Motor handelt.

Wie der 29-Jährige Sportbootführer in den Besitz des Motors gekommen

ist, werden die weiteren Ermittlungen der Beamten der WSPI Stralsund

ergeben.









Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell