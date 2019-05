POL-LWL: Mann soll mehrfach Kinder angesprochen haben

Ludwigslust (ots) - Die Polizei prüft derzeit einen Vorfall, bei

dem zwei Kinder in Ludwigslust von einem unbekannten Mann über einen

längeren Zeitraum angesprochen und zum Teil bedrängt worden sein

sollen. Nach Angaben der 8 und 10 Jahre alten Brüder haben die seit

mehreren Wochen andauernden Vorfälle in der Regel morgens auf dem Weg

zur Schule in der Clara- Zetkin- Straße stattgefunden. Der Unbekannte

hätte sie zum Stehenbleiben aufgefordert und wäre ihnen teilweise

auch gefolgt. Dabei soll es sich um einen ca. 180 cm großen und

schlanken jungen Mann mit kurzen hellbraunen Haaren gehandelt haben.

Die Polizei in Ludwigslust prüft nun die beschriebenen Vorfälle und

hat bereits Ermittlungen eingeleitet. Da sich die Ermittlungen

derzeit ausschließlich auf die Aussagen der Kinder stützen, bittet

die Polizei (Tel. 03874/ 4110) um weitere Hinweise aus der

Bevölkerung.









