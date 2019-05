POL-NB: Politisch motivierte Sachbeschädigung in Stralsund

Stralsund (ots) - Am heutigen Morgen wurde die Polizei in

Stralsund über zwei Sachbeschädigungen informiert, welche

höchstwahrscheinlich in Zusammenhang stehen.



An die Fassade eines Gebäudes in der Stralsunder Mariakronstraße,

in welchem die AfD-Geschäftsstelle und das Wahlkreisbüro

untergebracht sind, wurden großflächige Graffiti angebracht. Mittels

silberner und schwarzer Sprühfarbe wurde der Schriftzug ´Nazis raus´

in einer Größe von 10 x 2 Metern aufgetragen. Darüber hinaus wurden

Aufkleber mit den Inhalten ´Nein zur AfD´ und ´Refugees Welcome´

angebracht. Der Sachschaden wurde auf etwa 3000 EUR geschätzt.



Auch ein Vereinshaus im Alexander-Puschkin-Weg wurde stark

beschädigt. Dort soll am morgigen Tag eine Wahlkampfveranstaltung der

AfD stattfinden. Im Terrassenbereich des Vereinshauses wurde Mobiliar

beschädigt. Darüber hinaus wurden zwei Fenster derart beschädigt,

dass es den unbekannten Tatverdächtigen gelang, auch in das Innere

des Hauses einzudringen. Im Innenbereich und an die gesamte Fassade

des Hauses wurden zahlreiche Graffiti, über 40 sogenannte Tags,

angebracht. In rot, weiß und schwarz wurden großflächig politisch

motivierte Schriftzüge (z.B. ACAB, FCK NZ, Antifa-Symbole, 161,...)

und Aufkleber angebracht. Außerdem wurden fünf Flaschen Whiskey

entwendet. Der Sachschaden wurde mit etwa 10.000 EUR angegeben.



Zu den Sachbeschädigungen muss es in der heutigen Nacht gekommen

sein. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die

Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die

Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.









Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell