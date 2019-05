POL-HST: Körperliche Auseinandersetzung zwischen deutschen und afghanischen Personen in Stralsund

Stralsund (ots) - Am vergangenen Freitag, dem 17.05.2019, kam es

in Stralsund im Bereich der Hermann-Burmeister-Straße und der

Hans-Fallada-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

mehreren deutschen und afghanischen Personen. Dabei wurden insgesamt

vier Personen leicht verletzt.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ging der

Auseinandersetzung eine Beleidigung auf sexueller Grundlage zum

Nachteil einer 17-jährigen, deutschen Stralsunderin voraus. Gegen

18:10 Uhr wurde die Jugendliche offenbar auf einem Spielplatz in der

Hermann-Burmeister-Straße durch einen 18-jährigen Afghanen

angesprochen und unsittlich berührt. Laut Aussagen der 17-Jährigen

kamen daraufhin von ihr hinzugerufene Bekannte zum Ereignisort. Im

Anschluss kam es augenscheinlich zu einer wechselseitigen,

körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 18-jährigen Afghanen und

den drei jungen deutschen Männern im Alter von 18, 19 und 29 Jahren.

Sowohl der junge Afghane als auch die 17-Jährige und ihre beiden 18-

und 29-jährigen Bekannten erlitten jeweils leichte Verletzungen, die

durch Rettungskräfte vor Ort behandelt wurden. Alle beteiligten

Männer standen unter dem Einfluss von Alkohol.



Gegen den in Stralsund wohnhaften 18-jährigen Afghanen wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung,

Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Der 29-jährige

Stralsunder muss sich ebenfalls wegen des Verdachts der

Körperverletzung verantworten. Weiterhin prüft die Kriminalpolizei

den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, da der 18-jährige

Afghane angab, von mehreren Personen gemeinschaftlich geschlagen

worden zu sein. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern gegenwärtig

noch an.









